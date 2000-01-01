Филимонова Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Пелагия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Филимонов Роман

Отец ребёнка: Филимонов Афанасий

Рождение ребёнка
1828

Сын: Филимонов Алексей

Отец ребёнка: Филимонов Афанасий

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Филимонов Афанасий

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Филимонов Афанасий

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