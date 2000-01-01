Филимонова Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Филимонов Роман
Отец ребёнка: Филимонов Афанасий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Филимонов Алексей
Отец ребёнка: Филимонов Афанасий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Филимонов Афанасий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Филимонов Афанасий