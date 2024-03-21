Мельникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Мельников Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Мельников Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Мельников Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Евгений Александрович

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