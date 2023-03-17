Мариамна (Маремьяна) Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1777 по 1778
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
24.11.1780
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Данило Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
04.08.1787
Дочь: Офимья (Евдокия) Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
при рождении записана Евдокия, а потом везде Офимья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Максимович
Смерть
Неизвестно