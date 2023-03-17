Мариамна (Маремьяна) Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариамна (Маремьяна) Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1750 и 1751 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1777 по 1778

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1780

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Данило Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1787

Дочь: Офимья (Евдокия) Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Артюшино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
при рождении записана Евдокия, а потом везде Офимья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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