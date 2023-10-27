Быхун Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Быхун Ефимия Лукьяновна
Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Быхун Ксения Лукьяновна
Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Быхун Домна Лукьяновна
Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Быхун Мет....
Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Быхун Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович
Смерть
Неизвестно