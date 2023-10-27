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Быхун Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быхун Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Быхун Ефимия Лукьяновна

Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Быхун Петр Лукьянович

Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Быхун Ксения Лукьяновна

Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Быхун Домна Лукьяновна

Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Быхун Павел Лукьянович

Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Быхун Мет....

Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Быхун Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Быхун Лукьян Иванович

Смерть
Неизвестно

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