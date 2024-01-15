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Семен Васильев

Место рождения

Остров, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Василий

Мать: не указана

Остров, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ефим Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Остров, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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