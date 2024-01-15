Семен Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Ефим Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно