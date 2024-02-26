Слободин Михей Евстигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободин Михей Евстигнеев

Место рождения

Вятка

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Слободин Евстигней Кононов

Мать: Агафья ??

Вятка
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Параскева Михеевна

Мать ребёнка: Слободина Катерина Лаврентиева

поч. Решетовский Шубенская волость Котельнический уезд Вятка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободина Катерина Лаврентиева

Смерть
Неизвестно
Вятка
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