Слободин Михей Евстигнеев
Место рожденияВятка
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Слободин Евстигней Кононов
Мать: Агафья ??
Вятка
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Параскева Михеевна
Мать ребёнка: Слободина Катерина Лаврентиева
поч. Решетовский Шубенская волость Котельнический уезд Вятка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вятка