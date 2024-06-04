Останин Леонтий Антонов
Место рожденияпоч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Останин Антон Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Останина) Марфа Леонтьева
Мать ребёнка: Останина Ирина (Орина) Титова
Смерть
После 1762