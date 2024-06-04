Останин Леонтий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Леонтий Антонов

Место рождения

поч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Останин Антон Макаров

Мать: Останина Агафья Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ирина (Орина) Титова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Останина) Марфа Леонтьева

Мать ребёнка: Останина Ирина (Орина) Титова

Смерть
После 1762

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