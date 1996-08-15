Кулёва (Ворожцова) Лариса Николаевна
Место рожденияАлма-Ата, Каз. ССР
Дата рождения24.10.1959
Дата смерти15.08.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
25.10.1981
Сын: Кулёв Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
03.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
27.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алма-Ата, Каз. ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
15.08.1996
Алматы, Казахстан.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Пятилетское кладбище, г.Алматы, Казахстан