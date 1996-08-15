Кулёва (Ворожцова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулёва (Ворожцова) Лариса Николаевна

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Место рождения

Алма-Ата, Каз. ССР

Дата рождения

24.10.1959

Дата смерти

15.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1981 г.р.
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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
25.10.1981

Сын: Кулёв Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
03.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
27.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алма-Ата, Каз. ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.1996
Алматы, Казахстан.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Пятилетское кладбище, г.Алматы, Казахстан
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