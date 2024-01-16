Чибисов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1980

Отец: Чибисов Михаил Иванович

Мать: не указана

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