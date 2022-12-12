Тищенко Мария Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1957
Отец ребёнка: Тищенко Илья Трофимович
Рождение ребёнка
Вычислено 26.05.1960
Отец ребёнка: Тищенко Илья Трофимович
Труд-Рассвет, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно