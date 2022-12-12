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Тищенко Мария Арсентьевна

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1957

Сын: Тищенко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Тищенко Илья Трофимович

Рождение ребёнка
Вычислено 26.05.1960

Сын: Тищенко Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Тищенко Илья Трофимович

Труд-Рассвет, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Илья Трофимович

Смерть
Неизвестно
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