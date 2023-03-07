(Чернышков) Анастасия Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышков) Анастасия Филимоновна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Чернышков Филимон

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Чесноков Евтихий? Фомич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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