Романенко Кузьма Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко Кузьма Лукьянович

Романенко Кузьма Лукьянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1903

Сын: Романенко Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна

Смоленская обл.. Монастырщинский р.н, д.Чачуры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Кузьминична

Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close