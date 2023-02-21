Романенко Кузьма Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1903
Сын: Романенко Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна
Смоленская обл.. Монастырщинский р.н, д.Чачуры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Кузьминична
Мать ребёнка: Романенко Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно