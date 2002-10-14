Васюков Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1918
Дата смерти14.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Налобиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1948
Дочь: Токарева (Васюкова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Васюкова (Калиш) Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1951
Сын: Васюков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Васюкова (Калиш) Матрена Васильевна
Смерть
14.10.2002