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Васюков Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1918

Дата смерти

14.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918

Отец: Васюков Тимофей Григорьевич

Мать: Васюкова (Варганова) Александра Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюкова (Калиш) Матрена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелёва Александра Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Налобиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1948

Дочь: Токарева (Васюкова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Васюкова (Калиш) Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1951

Сын: Васюков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Васюкова (Калиш) Матрена Васильевна

Смерть
14.10.2002

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