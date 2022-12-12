Гридасова (Савинкова) Раиса Кузьминична
Место рождения
Дата рождения28.11.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Отец: Савинков Кузьма Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гридасов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Гридасов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область