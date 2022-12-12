Гридасова (Савинкова) Раиса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридасова (Савинкова) Раиса Кузьминична

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Место рождения

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Савинков Кузьма Дмитриевич

Мать: не указана

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гридасов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Гридасов Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридасов Владимир Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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