Мельниченко Владимир
Место рожденияЛозовое, Кийминский р-он.
Дата рождения19.10.1959
Дата смерти06.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.2008