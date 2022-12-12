Харламова Ефросинья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Харламов Николай Николаев
Отец ребёнка: Харламов Николай Исаев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Надежда Николаева
Отец ребёнка: Харламов Николай Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917