Харламова Ефросинья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова Ефросинья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Харламов Николай Николаев

Отец ребёнка: Харламов Николай Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Надежда Николаева

Отец ребёнка: Харламов Николай Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Николай Исаев

Смерть
После 1917
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