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Кежутин Николай Михайлович

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кежутин Михаил Васильевич

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кежутина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кежутина Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кежутин Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кежутина Елизавета Трофимовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кежутин Глеб Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.08.1918

Сын: Кежутин Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Кежутина Елизавета Трофимовна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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