Кежутин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кежутин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кежутина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кежутина Вера Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1918
Сын: Кежутин Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Кежутина Елизавета Трофимовна
Смерть
Неизвестно