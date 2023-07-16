Горбовцева (Андрощук) Татьяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.2002
Дочь: Горбовцева Диана Романовна
Отец ребёнка: Горбовцев (Кляйнман) Роман Леонидович
Рождение ребёнка
16.05.2003
Сын: Горбовцев Данила Романович
Отец ребёнка: Горбовцев (Кляйнман) Роман Леонидович