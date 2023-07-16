Горбовцева (Андрощук) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбовцева (Андрощук) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.04.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.04.2002

Дочь: Горбовцева Диана Романовна

Отец ребёнка: Горбовцев (Кляйнман) Роман Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.05.2003

Сын: Горбовцев Данила Романович

Отец ребёнка: Горбовцев (Кляйнман) Роман Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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