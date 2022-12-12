Каманин Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии семья N 45 Каманин Петр Федорович (брат Ермолая Федоровича). В 1812 году -21 год Отец: Каманин Федор умер до 1812 года. Мать: Каманина Ирина Ивановна 1746 г.р. ... Показать все
Военная служба
1813
рекрут с 1813 года