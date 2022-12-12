Костенко Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостенко Агриппина Трофимовна

Костенко Агриппина Трофимовна

avatar

Место рождения

Новоаврамовка, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.10.1903

Сын: Костенко Яков Петрович

Отец ребёнка: Костенко Пётр

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пешкова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Пшик Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшик Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Фёдор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Новоаврамовка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close