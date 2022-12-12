Костенко Агриппина Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1903
Отец ребёнка: Костенко Пётр
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пешкова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Пшик Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пшик Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костенко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно