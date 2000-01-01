Asratian Сурен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAsratian Сурен

Asratian Сурен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Asratian Арусяк Татевосовна

Steponavan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Asratian Арусяк Татевосовна

Yerevan, Armenien
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Asratian Арусяк Татевосовна

Смерть
Неизвестно
Yerevan, Armenien
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