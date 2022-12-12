Скрябина (Воробьева) Ольга Викторовна
Место рождения
Дата рождения27.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1957
Рождение ребёнка
26.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скрябин Владимир Михайлович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1981
Дочь: Скрябина Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Скрябин Владимир Михайлович
Турма, Братский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно