Скрябина (Воробьева) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина (Воробьева) Ольга Викторовна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

27.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1957

Отец: Воробьев Виктор Герасимович

Мать: Воробьева Валентина Петровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрябин Владимир Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1981

Дочь: Скрябина Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Скрябин Владимир Михайлович

Турма, Братский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Владимир Михайлович

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