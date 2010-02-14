Дубовик Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979
Отец: Дубовик Сергей
Рождение ребёнка
14.02.2010
Сын: Дубовик Даниил
Мать ребёнка: Дубовик Светлана
Москва
Рождение ребёнка
17.03.2014
Сын: Дубовик Герман
Мать ребёнка: Дубовик Светлана
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовик Светлана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовик Светлана
Место жительства
Неизвестно