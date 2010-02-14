Дубовик Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979

Отец: Дубовик Сергей

Мать: Дубовик Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.2010

Сын: Дубовик Даниил

Мать ребёнка: Дубовик Светлана

Москва
Рождение ребёнка
17.03.2014

Сын: Дубовик Герман

Мать ребёнка: Дубовик Светлана

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Светлана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Светлана

Место жительства
Неизвестно
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