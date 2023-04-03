(Таранова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Таранова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Иван

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1922

Дочь: (Таранова) Антонина

Отец ребёнка: Таранов Иван

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
После 1923

Дочь: (Таранова) Татьяна

Отец ребёнка: Таранов Иван

Смерть
1970
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

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