(Таранова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1922
Дочь: (Таранова) Антонина
Отец ребёнка: Таранов Иван
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
После 1923
Дочь: (Таранова) Татьяна
Отец ребёнка: Таранов Иван
Смерть
1970