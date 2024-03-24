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Ямщиков Александр Валентинович
Ямщиков Александр Валентинович
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Древо
Место рождения
Слобода-Бешкиль
, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Дата рождения
1960
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Ямщиков Валентин Владимирович
Мать
Ямщикова (Девяткова) Любовь Тимофеевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Ямщиков Валентин Владимирович
Мать:
Ямщикова Любовь Тимофеевна
Слобода-Бешкиль
, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1970
Слобода-Бешкиль
, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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