Ямщиков Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯмщиков Александр Валентинович

Ямщиков Александр Валентинович

Место рождения

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1960

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Ямщиков Валентин Владимирович

Мать: Ямщикова Любовь Тимофеевна

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1970
Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close