Самойлов (Блох) Александр (Шмуль) Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов (Блох) Александр (Шмуль) Израилевич

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Место рождения

Обухов, Київська область

Дата рождения

01.05.1903 ст.

Дата смерти

05.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903 ст.

Отец: Блох Исроэл

Мать: не указана

Обухов, Київська область
Имя Шмуль ничем документально не подтверждено, но является аналогом имени Самуил. Возможно поэтому фамилию сменил на Самойлов (в память о имени, данном при рождении). Сама смена имени и фамилии произо... Показать все
Рождение ребёнка
1929

Сын: Самойлов Борис Александрович

Мать ребёнка: Резник-Самойлова Фаня Наумовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: не указана

Киев, Киевский уезд
Военная служба
21.06.1941
Прошёл всю войну, имел большое количество наград. На сайте Память народа можно увидеть его боевой путь и много другой интересной информации
Рождение ребёнка
09.12.1941

Сын: Самойлов Наум Александрович

Мать ребёнка: Резник-Самойлова Фаня Наумовна

Ташкент
Родился в эвакуации, до войны семья проживала в Киеве
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резник-Самойлова Фаня Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резник-Самойлова Фаня Наумовна

Смерть
05.03.1981
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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