Самойлов (Блох) Александр (Шмуль) Израилевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1903 ст.
Дата смерти05.03.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903 ст.
Отец: Блох Исроэл
Мать: не указана
Имя Шмуль ничем документально не подтверждено, но является аналогом имени Самуил. Возможно поэтому фамилию сменил на Самойлов (в память о имени, данном при рождении). Сама смена имени и фамилии произо... Показать все
Рождение ребёнка
1929
Сын: Самойлов Борис Александрович
Мать ребёнка: Резник-Самойлова Фаня Наумовна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
21.06.1941
Прошёл всю войну, имел большое количество наград. На сайте Память народа можно увидеть его боевой путь и много другой интересной информации
Рождение ребёнка
09.12.1941
Сын: Самойлов Наум Александрович
Мать ребёнка: Резник-Самойлова Фаня Наумовна
Ташкент
Родился в эвакуации, до войны семья проживала в Киеве
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1981
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан