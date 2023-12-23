Федора Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Ефим Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно