Федора Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Ефим Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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