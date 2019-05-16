Ломоносов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1944
Дата смерти16.05.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1971
Дочь: Ломоносова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ломоносова Надежда Даниловна
Рождение ребёнка
30.11.1974
Сын: Ломоносов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ломоносова Надежда Даниловна
Рождение ребёнка
24.01.1989
Сын: Ломоносов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Ломоносова Надежда Даниловна
Инта, Инта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2019