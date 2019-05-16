Ломоносов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоносов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1944

Дата смерти

16.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1971

Дочь: Ломоносова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ломоносова Надежда Даниловна

Рождение ребёнка
30.11.1974

Сын: Ломоносов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ломоносова Надежда Даниловна

Рождение ребёнка
24.01.1989

Сын: Ломоносов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ломоносова Надежда Даниловна

Инта, Инта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломоносова Надежда Даниловна

Смерть
16.05.2019
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