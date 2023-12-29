Философова Настасья Никитина
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Философова) Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Дочь: (Философова) Марфа Федоров
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Сын: Философов Григорий Федоров
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Дочь: (Философова) Ефросинья Фёдорова
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Сын: Философов Василий Федоров
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Дочь: (Философова) Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Сын: Философов Иван Младший Федоров
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Сын: Философов Алексей Фёдоров
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев
Отец ребёнка: Философов Федор Васильев