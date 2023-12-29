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Философова Настасья Никитина

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.10.1771

Муж: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
19.11.1772

Дочь: (Философова) Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Философова) Марфа Федоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Философов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
13.05.1778

Дочь: (Философова) Ефросинья Фёдорова

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Философов Иван Федоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Философов Василий Федоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
22.03.1785

Сын: Философов Максим Фёдоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
15.05.1787

Дочь: (Философова) Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
26.04.1788

Сын: Философов Иван Младший Федоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
13.05.1789

Сын: Философов Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Философов Павел Федоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
16.08.1792

Сын: Философов Петр Федоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

Рождение ребёнка
19.04.1794

Сын: Философов Егор Федоров

Отец ребёнка: Философов Федор Васильев

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