Морозова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1981
Дочь: Морозова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
24.10.1984
Дочь: Морозова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Анатольевич