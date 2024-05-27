Морозова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
06.12.1981

Дочь: Морозова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
24.10.1984

Дочь: Морозова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Анатольевич

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