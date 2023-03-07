Ильяшенко (Путинцев) Марина
Место рождения
Дата рождения24.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1958
Отец: Путинцев Пётр
Мать: Пичугина Екатерина
Рождение ребёнка
31.08.1991
Дочь: Ускова Карина
Отец ребёнка: Ильяшенко Альберт
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Развод
Неизвестно
Муж: Ильяшенко Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильяшенко Альберт
Место жительства
Неизвестно