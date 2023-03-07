Ильяшенко (Путинцев) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко (Путинцев) Марина

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Место рождения

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

24.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1958

Отец: Путинцев Пётр

Мать: Пичугина Екатерина

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.08.1991

Дочь: Ускова Карина

Отец ребёнка: Ильяшенко Альберт

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Развод
Неизвестно

Муж: Ильяшенко Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильяшенко Альберт

Место жительства
Неизвестно
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