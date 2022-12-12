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Краснов Александр Иванович

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.12.1918

Дата смерти

?.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1918

Отец: Краснов Иван Яковлевич

Мать: Краснова Вера Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1950

Жена: Краснова Мария Филимоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1951

Сын: Краснов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Краснова Мария Филимоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1959

Дочь: Ивашова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Краснова Мария Филимоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
?.12.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: убийство Александр разоблачил воров на работе. Когда он работал с высоким напряжением, они включили ток, и его убило. Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 8/1(Номерно... Показать все
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