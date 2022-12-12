Краснов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения18.12.1918
Дата смерти?.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1918
Отец: Краснов Иван Яковлевич
Мать: Краснова Вера Алексеевна
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
23.01.1951
Сын: Краснов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Краснова Мария Филимоновна
Рождение ребёнка
30.04.1959
Дочь: Ивашова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Краснова Мария Филимоновна
Смерть
?.12.1962
Причина: убийство Александр разоблачил воров на работе. Когда он работал с высоким напряжением, они включили ток, и его убило. Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 8/1(Номерно... Показать все