Иосиф Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Иосифова
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Борис Иосифов
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
Смерть
Неизвестно