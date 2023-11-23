Иосиф Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Николаев

Иосиф Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Иосифова

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Борис Иосифов

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Смерть
Неизвестно

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