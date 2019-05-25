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Меркер Варвара Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.2019

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2019

Отец: Меркер Вячеслав Юрьевич

Мать: Меркер Анастасия

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