Шаров Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1997
Сын: Шаров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.2005
Сын: Шаров Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности