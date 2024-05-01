Шаров Дмитрий Николаевич 23.05.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаров Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1997

Сын: Шаров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.1999

Сын: Шаров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.2005

Сын: Шаров Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.2016

Сын: Шаров Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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