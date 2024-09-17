Виноградова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 161
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Виноградова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Дмитриевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 24
Рождение ребёнка
1915
Сын: Виноградов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Дмитриевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 24
Рождение ребёнка
21.06.1922
Дочь: (Виноградова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кокушкин Иван Дмитриевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 24
Смерть
После 1915