Виноградова Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 161
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Виноградова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 24
Рождение ребёнка
1915

Сын: Виноградов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Дмитриевич

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 24
Рождение ребёнка
21.06.1922

Дочь: (Виноградова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кокушкин Иван Дмитриевич

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 24
Смерть
После 1915

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