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Сапожников Павел Борисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Совершение преступления
23.06.1903
Warszawa, Warszawa, Poland
Арестован (раскулачен) запись единоличник
Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Коткина Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Анисьевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Анастасия Анисьевна

Смерть
1966
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