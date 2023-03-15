Сапожников Павел Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Совершение преступления
23.06.1903
Warszawa, Warszawa, Poland
Арестован (раскулачен) запись единоличник
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Коткина Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Анисьевна
Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966