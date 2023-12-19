Мать Амбарцума — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Амбарцума

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамян Саак

Отец ребёнка: Адамян Отец Амбарцума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамян Даниел

Отец ребёнка: Адамян Отец Амбарцума

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адамян Отец Амбарцума

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Адамян Амбарцум

Отец ребёнка: Адамян Отец Амбарцума

Смерть
Неизвестно

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