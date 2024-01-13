Лизунова (Лопатина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунова (Лопатина) Анна Андреевна

Место рождения

дер. Жеребцовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Лизунов Михаил Прович

Запись о браке находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 275
Рождение ребёнка
28.12.1894 ст.

Дочь: Лизунова Домна Михайловна

Отец ребёнка: Лизунов Михаил Прович

Запись о рождении Домны находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 32... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.

Дочь: Лизунова Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Лизунов Михаил Прович

Запись о рождении Феклы находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 41... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.

Сын: Лизунов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Лизунов Михаил Прович

Запись о рождении Федора находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 5... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.

Дочь: Лизунова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Лизунов Михаил Прович

Смерть
Неизвестно

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