Лизунова (Лопатина) Анна Андреевна
Место рождениядер. Жеребцовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская область
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Запись о браке находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 275
Рождение ребёнка
28.12.1894 ст.
Дочь: Лизунова Домна Михайловна
Отец ребёнка: Лизунов Михаил Прович
Запись о рождении Домны находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 32... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.
Дочь: Лизунова Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Лизунов Михаил Прович
Запись о рождении Феклы находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 41... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Лизунов Михаил Прович
Запись о рождении Федора находится в ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Метрическая книга Тарасовского прихода Холмогорского уезда Архангельской губернии, Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 5... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.
Дочь: Лизунова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Лизунов Михаил Прович
Смерть
Неизвестно