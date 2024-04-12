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Василий Лаврентьевич

Место рождения

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1799

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Лаврентий Ермолаевич

Мать: Ирина

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Наталья

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Маремьяна Васильевна

Мать ребёнка: Наталья

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Жильцова Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Наталья

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Наталья

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
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