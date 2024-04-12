Василий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Лаврентий Ермолаевич
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Маремьяна Васильевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Жильцова Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Наталья
Работа или профессия
Неизвестно