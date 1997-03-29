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Валеева Анастасия Раулевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

29.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1997

Отец: Валеев Рауль Абдулхаевич

Мать: Валеева Альбина Гайнулловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
МАОУ Лицей №82. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2014 по ?.06.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет: Международных отношений. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Образование
С ?.09.2018 по ?.06.2019
Università di Bologna. Факультет: Dipartimento di scienze politiche e sociali. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Курсы повышения квалификации.
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