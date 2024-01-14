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Лотков Михаил Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1898

Дочь: Абрамцева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лоткова Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоткова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна

Смерть
Неизвестно
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