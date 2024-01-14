Лотков Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Рождение ребёнка
25.03.1898
Дочь: Абрамцева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лоткова Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоткова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лоткова Александра Логиновна
Смерть
Неизвестно