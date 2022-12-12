Белованова (Ульдякова) Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1850
Отец: Ульдяков Пётр Яковлевич
Мать: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Белованов Ефим Дмитриевич
Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Белованов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно