Белованова (Ульдякова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белованова (Ульдякова) Дарья Петровна

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Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1850

Отец: Ульдяков Пётр Яковлевич

Мать: Варвара Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Белованов Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Белованов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Белованов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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