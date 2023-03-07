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Ашихмин Иван Тимофеев

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Место рождения

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Ашихмин Тимофей Тарасов

Мать: Ашихмина Марина

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Ашихмин Тихон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Ефимья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
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