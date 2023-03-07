Ашихмин Иван Тимофеев
Место рожденияпоч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Ашихмин Тимофей Тарасов
Мать: Ашихмина Марина
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Ашихмин Тихон Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Ефимья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749