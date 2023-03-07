Грудницкая (Тесленко) Ольга
Место рождения
Дата рождения03.03.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925
Отец: Тесленко Дмитрий
Мать: Тесленко Ганна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Лизунова Любовь
Отец ребёнка: Грудницкий Иван
Рождение ребёнка
16.06.1956
Дочь: Турукина Вера
Отец ребёнка: Грудницкий Иван
Рождение ребёнка
11.12.1958
Сын: Грудницкий Николай
Отец ребёнка: Грудницкий Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грудницкий Иван