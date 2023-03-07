Грудницкая (Тесленко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудницкая (Тесленко) Ольга

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Место рождения

Заезд, Чернігівська область

Дата рождения

03.03.1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925

Отец: Тесленко Дмитрий

Мать: Тесленко Ганна

Заезд, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Лизунова Любовь

Отец ребёнка: Грудницкий Иван

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1956

Дочь: Турукина Вера

Отец ребёнка: Грудницкий Иван

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1958

Сын: Грудницкий Николай

Отец ребёнка: Грудницкий Иван

Прилуки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудницкий Иван

Заезд, Чернігівська область
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