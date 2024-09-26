Кобзев Ион Антонов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Кобзев Антон Иванович
Мать: Кобзева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобзева) Мария Ионовна
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзев Фёдор Ионович
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова (Кобзева) Авдотья Ионовна
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кобзев Иван Ионович
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
21.02.1908
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина
Смерть
Неизвестно