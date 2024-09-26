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Кобзев Ион Антонов

Место рождения

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кобзев Антон Иванович

Мать: Кобзева Марфа Фёдоровна

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобзева) Мария Ионовна

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзев Фёдор Ионович

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова (Кобзева) Авдотья Ионовна

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кобзев Иван Ионович

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
21.02.1908

Сын: Кобзев Афанасий Ионович

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия Кузьмина

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Смерть
Неизвестно

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