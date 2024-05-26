Кострико (Коновалова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострико (Коновалова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1899

Дата смерти

09.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1899

Отец: Коновалов Михаил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Калашникова (Кострико) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кострико Иван Ильич

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
09.08.1972

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