Кострико (Коновалова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1899
Дата смерти09.08.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1899
Отец: Коновалов Михаил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1918
Дочь: Калашникова (Кострико) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кострико Иван Ильич
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
09.08.1972