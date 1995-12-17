(Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы

Место рождения

Казань

Дата рождения

03.02.1931

Дата смерти

17.12.1995

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1931

Отец: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов

Мать: Хатима Шарафетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минкин Вакиль Калимулла Улы

Рождение ребёнка
17.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минкин Вакиль Калимулла Улы

Рождение ребёнка
27.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минкин Вакиль Калимулла Улы

Смерть
17.12.1995

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