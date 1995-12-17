(Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы
Место рожденияКазань
Дата рождения03.02.1931
Дата смерти17.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минкин Вакиль Калимулла Улы
Рождение ребёнка
27.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минкин Вакиль Калимулла Улы
Смерть
17.12.1995