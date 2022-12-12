Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна

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Место рождения

Белый Омут, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Омут, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1929

Сын: Чашин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Чашин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чашин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1939

Сын: Чашин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Римма Михайловна

Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Чашин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1976
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