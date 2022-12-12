Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1929
Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1939
Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Римма Михайловна
Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Чашин Михаил Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1976