княгиня Дулова (Буковская) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Пуковский Андрей Яковлевич
Мать: не указана
Образование
С 1890 по 1895
Московская консерватория
Бракосочетание
Около 1896
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: Богданова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Князь Дулов Георгий Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Князь Дулов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Борисовская Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Князь Дулов Георгий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
певица
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно