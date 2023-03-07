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княгиня Дулова (Буковская) Мария Андреевна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Пуковский Андрей Яковлевич

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Образование
С 1890 по 1895
Москва, город федерального значения Москва
Московская консерватория
Бракосочетание
Около 1896

Муж: Князь Дулов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: Богданова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Князь Дулов Георгий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Князь Дулов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Борисовская Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Князь Дулов Георгий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
преподаватель
Работа или профессия
Неизвестно
певица
Смерть
1967
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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